[VIDEO] "Indignante": Dos ladrones arrastraron y atropellaron en la calle a una mujer

Cochabamba, Bolivia

Un estremecedor hecho de inseguridad ocurrió el pasado viernes 6 de enero, en la zona de El Paso. Una mujer fue arrastrada por el suelo, cuando dos delincuentes que le arrebataron sus pertenencias, prácticamente la acorralaron, operaron en una camioneta.

El hecho ocurrió en horas de la tarde y quedó registrado por la cámara de seguridad de una casa en la zona. Los antisociales no conformes con arrebatarle el celular, la insultaron y amenazaron. La joven que puso resistencia en todo momento, terminó siendo arrastrada y atropellada.

La joven fue violentamente atracada por dos delincuentes. Foto: Red Uno

En las imágenes se puede ver a la mujer caminar por la calle, de repente una camioneta le cierra el paso, rápidamente el cómplice la sorprende por detrás, procede a empujarla, tratando de quitarle todo lo de valor. La joven trata de escapar, pero el delincuente que conduce la sujeta de las manos, la arrastra y termina atropellando.

"Los delincuentes tratan de arrebatarle el celular, al poner resistencia, esto se ve claramente en el video. Incluso está en la ventanilla externa del conductor. Al resistirse la señora cae, uno de los ladrones se sube a la camioneta y el vehículo arranca, es en ese interín de escapar violentamente que atropellan a la víctima produciéndole doble fractura", explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los ladrones estaban en una camioneta blanca, la víctima de 20 años resultó con una fractura en la pierna de tibia y peroné, todo parece indicar que esperaron que la joven salga del banco, tras haber pagado la factura de luz de su domicilio.

"Yo no me percaté que la camioneta estaba cerca y se dio la vuelta, estaba mirando el piso. El delincuente que iba a pie se acercó a la tienda, yo le vi el rostro. Me empezó a agarrar y me gritó 'maldita perra', yo no sabía qué hacer. Le supliqué al conductor de la camioneta. ¡Ayúdeme, por favor! Pero me agarró mis manos, el chico se subió arriba, de repente frenó, caí a la calle y las llantas pasaron por encima de mi pie", relató la joven.

A los antisociales no les importó atropellar a la chica con el fin de escapar con los sustraído, el celular. Fueron segundos en los que la arrastraron y dejaron caer boca abajo sobre el asfalto, fracturándole la pierna derecha. Los familiares piden ayuda para dar con los delincuentes y poder pagar los gastos médicos.

El abogado de la familia, Eduardo Mérida, aseguró que se puso a conocimiento de la Fiscalía el violento robo, aseguró que realizará una denuncia formal por robo e intento de homicidio. "Los ladrones no dudaron en pasarle encima con el auto, pedimos a la policía identificarlos, no es la primera vez. Hay varias víctimas de robo agravado", remarcó.