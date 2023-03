“Me asusté, yo dije lo metí debajo y no lo dejé botado como dicen”, conductor que atropelló a estudiante

Santa Cruz, Bolivia

Apareció el conductor del minibús que embistió a un estudiante de 13 años en la avenida principal del barrio El Fuerte zona de Los Lotes, la tarde del martes 28 de marzo. Según señaló que tuvo miedo y por eso no llevó a un centro médico al menor, quien actualmente se encuentra hospitalizado en una clínica privada de Santa Cruz. El padre del escolar pide que cubra los gastos médicos.

La mañana de este miércoles 29, el hombre de 29 años que conducía el motorizado que protagonizó este accidente de tránsito, llegó hasta la clínica donde se encuentra internado la víctima y en donde señaló que no dejó abandonado al menor.

“Me asuste, yo dije lo metí debajo (del vehículo), de ahí me baje a auxiliarlo, no lo deje abandonado como dicen, lo lleve a la farmacia, le pregunte, estas bien o si le dolía algo, me dijo que estaba bien y que se iba a ir a su casa porque ya era tarde y ahora nos enteramos que esta aquí (internado)”, contó a RED UNO el conductor del rodado, Carmelo Jauregui.