“Nunca me había chocado así”: Conductor se queda sin frenos y choca contra una barda

Santa Cruz, Bolivia

Conductor de una vagoneta particular se quedó sin frenos y chocó contra la barda de un domicilio, provocando el debilitamiento de la estructura y que pedazos de concreto cayeran, poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes.

El hecho se registró la mañana de este miércoles 29 de marzo en la Radial 10 entre 3er., y 4to. Anillo, donde el motorizado sufrió fallas mecánicas y terminó impactando contra la barda, el conductor resultó ileso y solo se llevó el susto de su vida.

“En cuanto a salud estoy bien, solo fue un susto que he tenido, porque jamás me había chocado así y eso que manejo hace años”, manifestó Carlos Ponce, conductor del vehículo.

“Venia del 4to. Anillo, Radial 10 y me sonó una alarma roja, no sabia que era, porque nunca me había sonado esa alarma, incluso sonó también la alarma del cinturón de seguridad, por lo que venia por la derecha no muy fuerte, con miedo dije llegaré a mi trabajo y al mediodía iré a hacer arreglar los frenos, pero cuando quise pisar el freno no agarró nada y fue cuando choqué contra la barda y (la vagoneta) se aceleró”, contó el hombre.