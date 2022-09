“Me han pateado y me robaron Bs 30.000”, dijo una cocalera quien habría sido perseguida por policías

La Paz

Mónica López, una cocalera que se dirigió este miércoles junto a sus dirigentes a dejar una carta a la Defensoría del Pueblo, denunció que fue interceptada y perseguida, por efectivos policiales, quienes presuntamente le habrían sustraído la suma de 30.000 bolivianos que tenía en su poder.

“Me han robado, porque todo esto había estado abierto, no sé qué cosa buscarían, y mi plata estaba amarrado con liga. Yo antes de salir he hecho mis cuentas, todo los 30.000 bolivianos y solamente estos 20 bolivianos ha sobrado”, denunció López.

La mujer dijo que el hecho se suscitó cuando los cocaleros retornaban a su sede en un vehículo, y que fueron interceptados en inmediaciones de la zona Miraflores. Agregó que fueron los mismos policías quienes la patearon, incluso lastimándole la vejiga.

“Me han pateado, porque como yo he hecho el esfuerzo de que me suelten, entre dos me estaban agarrando, me han agarrado de mi brazo, todo esto esta rascado. Me han pateado de mi pierna todo esto, en este lugar está todo, me han pateado hasta de mi vejiga y todo”, aseveró López.