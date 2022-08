“Me querían meter de sullu”, dijo un joven que denunció que lo enterraron vivo como ofrenda a la Pachamama

La Paz

El sujeto llegó a dependencias policiales este lunes para realizar la denuncia, debido a que afirmó que un hombre lo habría abordado este domingo después de la pre entrada folklórica realizada en la zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz. De forma inmediata le invitó un paquete de cervezas, tras consumir el primer vaso, él habría perdido la conciencia y desde ese momento no recuerda nada.

Este lunes por la madruga, despertó y se dio cuenta que estaba enterrado en un ataúd, bajo una loza de cemento en una construcción, ubicada en la localidad de Achacachi del departamento de La Paz.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, el joven forzó el ataúd, logrando romper el vidrio y parte de la madera, de ese modo habría logrado escapar con vida del lugar.

“Tomé un vaso y después de eso ya no recuerdo aparecí en un ataúd, enterrado, he roto la ventana del ataúd, se entró arena, la arena jalé al ataúd, traté de salir rompiendo el ataúd y salí llorando”, manifestó Víctor Hugo Mita, persona afectada.

El joven tiene 30 años, es de ocupación costurero, llegó recién de Chile, el mismo aún no puede comprender lo sucedido, solo pretende encontrarse con su madre, sus pertenencias fueron sustraídas y no contaba con recursos para retornar a su domicilio.

La víctima habría llegado a oficinas de la policía, para hacer la denuncia correspondiente, él pide garantías y que la policía de con los responsables y los propietarios del inmueble donde pretendían enterrarlo vivo.

“Estoy todo con barro, no sé porque me hicieron eso, pero creo que me quisieron poner de sullu”, manifestó Mita.