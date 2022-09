"Mi esposo es inocente": Apedrearon la casa de uno de los implicados en la muerte del guardia de 17 años

Cochabamba, Bolivia

Amigos de José Luis Torrez, el joven guardia de 17 años que fue asesinado, atacaron la casa donde vivía uno de los involucrados. En el lugar había familias con niños. La dueña le pidió a la esposa del acusado y sus hijos que se vaya para evitar más problemas.

Molestos e indignados por lo sucedido, arremetieron contra el inmueble destrozando todas las ventanas y la puerta de ingreso. En la vivienda son varios los inquilinos que se vieron afectados con el violento ataque, la esposa de uno de los implicados en la muerte de José Luis, tomó sus pertenencias y junto a sus tres hijos abandonaron la casa por temor.

Al lugar llegó personal de la Policía para realizar vigilia, evitando que se produzcan más excesos. La imagen era lamentable, la mujer junto a sus hijos poco a poco retiraba las cosas que tenía.

"Derivaron a mi esposo a la cárcel de El Abra, pero él es inocente su hermano lo asesinó. Ahora es quien esta pagando y los verdaderos culpables están libres. Temo por mi seguridad y la de mis hijos, yo sólo alquilaba aquí (...) Me dijeron que si no me voy van a quemar mis cosas. Mis hijos están asustados, me han dicho que desaloje por la seguridad de todos los inquilinos. 'Es mejor que te vayas', me dijeron", contó en medio de lágrimas la esposa.