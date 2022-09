"¡Aunque los metan a la cárcel, no me devolverán a mi hijo!", es el llanto doloroso de la mamá de José Luis

Cochabamba, Bolivia

Velan a José Luis Torrez Saavedra, el joven de 17 años que fue apuñalado en Cerro Verde, los familiares se encontraban desconsolados pidieron justicia y que no liberen a los tres autores confesos.

"Yo solamente pido justicia, no quiero que los suelten a los detenidos. Aunque entren a la cárcel, no me van a devolver a mi hijo... ¡No me van a devolver! ¡Quiero justicia!", rogó en medio de un llanto desconsolado la mamá de José Luis.