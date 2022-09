29/09/2022 - 19:23

Política

Montaño afirma que Camacho está "debilitado" y que ya no cuenta con apoyo de la gente

“Lo he visto desubicado, lo he visto nervioso y ahora qué dirán sus cuatro amigos y su comparsa, que no va a estar en la testera el señor (Luis Fernando) Camacho”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Redacción Red Uno de Bolivia