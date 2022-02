Mujeres de Fuego fueron agredidas en el bloqueo de la Av. Petrolera y gasificadas en el Viedma

Cochabamba, Bolivia

La madrugada de este martes 1 de enero, integrantes del colectivo Mujeres de Fuego fueron agredidas al intentar pasar por el bloqueo de los autoconvocados y luego gasificadas cuando exigían atención en el hospital Viedma.

Las activistas contaron que previamente fueron a acompañar un caso en el Valle Alto, en Tarata, sobre la violación de un profesor hacia una menor.

Entonces, se dirigieron al Hospital Univalle, donde no lograron ser atendidas. Después, llegaron al Hospital Viedma, lugar en el que también fueron agredidas por el guardia, que les roció con gas pimienta cuando ellas exigían atención inmediata.

"En el Viedma no nos quieren atender. En el Hospital Univalle nos dijeron que no nos pueden atender porque teníamos que cancelar un monto elevado, que no podían solidarizarse con nosotras ya que es una institución privada", agregó la activista.