Murillo reconoció roces con el ex Ministro de Economía

Cochabamba, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murllilo, se refirió a las diferencias con el ex titular de Economía, Óscar Ortiz, por el caso Elfec.

“A mí no me manda ninguna logia o ningún poder, a mí me manda el pueblo, yo trabajo para el pueblo. Trabajo para mi gente, no trabajo para grupos de poder, si esto incomoda a algunos, lo siento mucho, yo seguiré trabajando por el bien de Cochabamba”, señaló en conferencia de prensa.