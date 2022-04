‘No me he doblegado al partido de turno’, manifestó Matador Mamani y denunció persecución política

La Paz

Son dos procesos tanto en la vía disciplinaria y penal que atraviesa el boxeador y policía Franklin Matador Mamani, quien este jueves denunció ser víctima de persecución política y que se ve muy perjudicado, en el tema profesional y deportivo, ya que no puede asistir a competencias internacionales.

“Tenemos todo por ganar. No tienen porqué agarrarse con mi persona, por el hecho que no soy masista y soy oficial de policía respeto la Constitución, respeto las leyes, por eso se agarran estos señores, porque no me he doblegado al partido de turno”, manifestó Mamani.