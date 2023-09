“Pago Bs 1.100 mensuales”: Mototaxista clama por ayuda tras el robo de su única fuente de trabajo

Santa Cruz, Bolivia

Raúl Gonzáles, un mototaxista de Satélite Norte, vive momentos de angustia y desesperación después de que su motocicleta fuera robada el pasado 9 de septiembre. Gonzáles, quien había adquirido la motocicleta mediante un crédito mensual de Bs 1.100, ahora enfrenta la difícil situación de no solo perder su única fuente de ingresos, sino también de tener que hacer frente a una deuda que se ha vuelto insostenible.

El día del robo, Raúl Gonzáles dejó su motocicleta afuera de su domicilio por unos breves minutos mientras entraba a cambiarse. En ese corto lapso de tiempo, desconocidos se llevaron su vehículo de trabajo sin dejar rastro. “Me robaron mi herramienta de trabajo”, lamentó Gonzáles, quien presentó la denuncia correspondiente ante Diprove, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos.

Las cámaras de vigilancia de viviendas cercanas captaron el momento en que los delincuentes actuaron para llevarse la motocicleta, lo que generó esperanzas en Raúl de poder dar con el paradero de los responsables y recuperar su medio de subsistencia.

“Estoy con las deudas hasta el cuello y no sé de dónde sacar para pagar. Pido ayuda para que me ayuden a llegar con el paradero de la persona que me robó”, expresó Gonzáles con la voz quebrada por la preocupación.