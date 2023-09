Santa Cruz, Bolivia

Una madre de familia conmovida por el presunto abuso sexual y las amenazas que habría sufrido su hija, de 22 años, a manos de un compañero de curso, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en la Pampa. de la Isla. El presunto agresor fue arrestado y se encuentra bajo custodia de las autoridades mientras se determina su situación jurídica.

La angustiada madre, en una entrevista exclusiva con RED UNO, relató la terrible experiencia que su hija habría vivido. “Mi hija vive sola y el compañero de curso de ella dos veces se bardeó, la amenazó y hubo violación. Quiero justicia por favor para mi hija de 22 años y mi nieta de 7”, declaró la madre de la víctima.

El incidente sacudió a los vecinos de la Pampa de la Isla y al colegio al que asisten, tanto la víctima como el presunto agresor. Según la madre, al intentar ingresar a la institución, se encontraron con una escena alarmante. “Llegamos al colegio y no nos dejaron ingresar, el director lo metió a la dirección y ahí lo detuvo, hasta que llegó la Policía y les di la mochila que tenía dos cuchillos y la ropa interior de mi hija. El día sábado me enteré porque mi hija recién me avisó; me dijo que hay un compañero que se entró dos veces, que le tapó la boca con una polera roja y ahí fue que la violó a mi hija, quiero justicia por favor", agregó la madre entre lágrimas.