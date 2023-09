¡En segundos! Delincuente en moto robó el celular a una mujer en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Los hechos delictivos están en aumento en la capital cruceña. Una mujer fue interceptada por un delincuente a bordo de una motocicleta mientras esperaba un taxi para dirigirse a su casa. El antisocial le robó su teléfono celular a plena luz del día.

La víctima, aún consternada por lo ocurrido, relató los detalles del incidente: "El tipo pasó en su moto, se dio la vuelta y de la nada me arrebató el teléfono (...) Ya no se puede salir a las calles porque no hay seguridad".