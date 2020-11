Piden seguir de oficio el feminicidio de Sonia Mamani

Cochabamba, Bolivia

Sonia Mamani Achata, fue golpeada y quemada por su concubino Amadeo Mendoza Escalera, en diciembre del 2019, el Juzgado Mixto de Instrucción de Ivirgarzama determinó la detención preventiva en el penal de El Abra para su agresor.

Según el informe de la autopsia, Sonia perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió por las quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo.

“Me ha pegado con puñetes y patadas, me metió debajo la cama, me roció con gasolina y me prendió fuego”, dijo Sonia, de 24 años, mientras era trasladada a un centro médico.