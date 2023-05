"¡Quiero volver a caminar!": Adele sobrevivió luego de ser atropellada por un micro

Cochabamba, Bolivia

Pasaron 40 días, luego que la pequeña Adele de 6 años fuera atropellada en la avenida Panamericana, el pasado 29 de marzo. La menor se dirigía a su unidad educativa acompañada de su bisabuelo, cuando de repente fueron atropellados por un Micro de la línea “3 V”, cuando cruzaban la transitada vía.

La pequeña atravesó por un cuadro complicado, afortunadamente logró sobrevivir, recibió el alta médica y ahora se encuentra en su casa, pero está postrada en una cama con dos férulas en la cintura. La familia de la menor vive en precarias condiciones y no tienen recursos económicos para su tratamiento.

Este es el lugar donde realizaba sus tareas escolares. Foto: Fernando Aguilar

Al recorrer la vivienda, se observa una pequeña salita improvisada, donde está una pizarra que usaba la menor para hacer sus tareas, cuando asistía a la unidad educativa “Cámara Junior”. En su cuarto solo hay una camita disponible, que es usada por la menor, sus padres duermen en el suelo. "Ahora la cama es para ella, como ahora tiene los fierros en la cintura, no quiero lastimarla cuando estemos descansando", contó la mamá.

"Mis amiguitas de la escuela me han dicho te vas a cuidar mucho, te vas a recuperar. Extraño ir a la escuela, estaba aprendiendo el abecedario y las vocales, me gustaba salir a jugar. Estoy feliz de haber vuelto a mi casa", declaró Adele.

Los médicos le detectaron epilepsia, siendo necesario medicamentos para tratar esta enfermedad, a esta situación se suma la falta de una silla de ruedas, para que pueda ser trasladada de un lugar a otro. Afortunadamente, al conocerse la situación de la menor, una persona de buen corazón realizó la donación de forma anónima.

Los familiares de Adele piden ayuda para conseguir los medicamentos que necesita, señalan que ya no tienen los recursos económicos, aseguran que ningún dirigente del Sindicato se hizo cargo de los gastos.

La madre, abuelas materna y paterna piden ayuda a la población, puedes comunicarte al número: 748 16132.

"Mi yerna ha perdido su trabajo, mi hijo lo mismo. Los de transporte sólo nos dieron esperanza, hasta ahora no hay nada. Pedimos ayuda, si es que pudieran, tenemos una deuda grande en el Hospital. Yo me preocupo por mi nieta, porque no sé qué va pasar a futuro, quiero saber que va pasar con sus piecitos (...) No sé cuanto tiempo más voy a acompañar, porque uno sale afuera y no sabe si va regresar a casa". "Necesitamos pañales, medicamentos, no sabemos ni que comer. A veces comemos, a veces nada (...)", relataron en medio de la precaria situación que viven las abuelitas de Adele.