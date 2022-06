Rector de la Uagrm calificó de “irresponsable” la renuncia del director del INE a meses del censo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, calificó como “irresponsable” la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, a meses de la realización del Censo de Población y Vivienda.

“Aquí hay un incumplimiento de deberes, durante todo este tiempo nos vinieron mintiendo, (porque) no hay un trabajo serio de parte de los encargados” enfatizó la autoridad académica.

Cuéllar demanda mayor transparencia sobre los avances que se tienen para la realización del Censo. “no se si no quieren mostrar realmente la información o no se ha avanzado nada o no quieren hacer el Censo de Población y Vivienda”, reclamó el académico

La autoridad académica indicó que convocarán a una reunión de instituciones pues creen que está en riesgo la realización del Censo, "no queremos pensar que esto es algo planificado".