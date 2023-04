“Reía, ya estaba sano”, afirmó la esposa del hombre que cayó del tercer piso del hospital Viedma

Cochabamba

Este sábado se conoció sobre la muerte de un hombre de 76 años, que habría caído del tercer piso del hospital Viedma del departamento de Cochabamba. Familiares piden que se investigue el hecho, ya que afirman que se encontraba recuperándose de una operación urológica realizada el viernes pasado.

La esposa del fallecido, en medio de lágrimas no cree que se trate de un accidente, la familia se encuentra indignada ya que aseveran que el hombre estaba sano, incluso reía.

"No puede ser ¿por qué? Ayer nos encontramos con mi esposo, estaba riendo. ¿Ahora por qué ha fallecido? Yo quería verle a mi esposo", manifestó la esposa del ahora fallecido.

A tempranas horas del día los familiares habrían sido comunicados sobre el fallecimiento, según refieren, tras la caída del hombre, funcionarios del nosocomio no habrían llamado a la policía.

"Supuestamente se ha caído y no creemos porque ayer entró a operación. Lo más extraño es que cuando se ha caído no han llamado a la policía, no han reportado. Esta mañana el asesor jurídico nos informa que mi papá se ha caído en el tercer piso", afirmó el hijo del fallecido.