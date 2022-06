Representantes del Foro de Madrid visitaron a Milena Soto de la RJC

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles, representantes del Foro de Madrid visitaron a Milena Soto, miembro de Resistencia Juvenil Cochala, en su domicilio. En la reunión también estuvieron presentes integrantes de la agrupación Creemos.

Explicó que su principal objetivo es denunciar que Soto está detenida solo por protestar. Además, al hablar con ella y escuchar los relatos de su situación y la de sus compañeros de la RJC, le recordó al movimiento San Isidro de Cuba, que se levantó en julio para gritar 'Patria y vida' y donde "hubo jóvenes de hasta 14 años condenados a más de 30 años por la bota del régimen cubano".

"He venido a conocerla, es una mujer valiente, madre soltera, que tiene un chaval estupendo de 15 años, a la cual no se le permite salir de su casa, no se le permite trabajar cuando todo lo que se ingresa aquí es porque ella trabajaba. Estoy muy preocupado, pero les he visto a los dos bien", agregó González.