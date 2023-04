Romero niega acusaciones: "Conspiran contra Arce los que protegen a narcotraficantes"

Bolivia

Tras ser denunciado en la Fiscalía de La Paz por diputados del ala “renovadora” del Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber cometido los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración; el exministro de Gobierno, Carlos Romero, negó actuar en contra del gobierno del presidente Luis Arce, y aseveró que quienes sí lo hacen son aquellos que "protegen a narcotraficantes".

“Yo estoy denunciando corrupción en YPFB y estoy denunciando protección al narcotráfico, no solamente a nivel de una denuncia, sino que he presentado las pruebas correspondientes. Yo no soy ningún conspirador, los que conspiran contra el gobierno de Arce son los que protegen a narcotraficantes y los que incurren en corrupción”, declaró la exautoridad del gobierno de Evo Morales al medio F10.