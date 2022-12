“Saldrás muerta de aquí”, dice parte de la denuncia que puso Rocío antes de ser asesinada por su esposo

La Paz

La hermana de la víctima de feminicidio denunció este miércoles que el sujeto que asesinó a su esposa, fue internado en un centro psiquiátrico ubicado en la zona de Miraflores, presuntamente en complicidad de su familia, aseguran que pretenden dejar en el libertad al sujeto haciendo creer que este está loco.

Así mismo, aseguró que existe un documento donde su hermana en vida hizo una denuncia contra el agresor, quien sería efectivo policial, dentro del mismo la víctima habría asegurado textualmente que el hombre le dijo ‘que si lo dejaba, muerta de aquí (su casa) vas a salir’.

“Él es policía, mi hermana me decía que vivía amenazada por ese hombre, quien le decía si me dejas te voy a disparar, te voy a matar, tengo la denuncia que dice: ‘Muerta de aquí vas a salir’, así me lo decía a mi hermana”, aseveró la familiar de Rocío.