Samuel Doria Medina cuestiona a Andrónico por tomas de tierras y rol de interculturales

El primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto tuvo momentos de alta tensión, como el cruce entre Samuel Doria Medina y Andrónico Rodríguez sobre los conflictos por tierras y el rol de sectores afines al oficialismo.

Durante la ronda de preguntas entre candidatos, Doria Medina, aspirante por la alianza Unidad, consultó a Rodríguez —candidato de Alianza Popular (AP)— sobre la toma de tierras por parte de sectores identificados como interculturales.

“Quisiera que nos expliques por qué dicen que han beneficiado a los pueblos indígenas, cuando con los interculturales han entrado a sus tierras y han favorecido a quienes cometen avasallamientos”, señaló Doria Medina.

Rodríguez respondió que no tiene responsabilidad directa en esos hechos.

“Para su información, no fui ministro ni viceministro. Fui dirigente y militante. No me hago cargo de lo que hacen otras personas”, dijo.

Andrónico ostuvo que no todos los actores en conflicto representan a los sectores interculturales.

“Los interculturales están constituidos desde hace años. Hay grupos criminales que deben responder a la ley”, afirmó.

Doria Medina replicó con una acusación directa:

“Me alegra que reconozcas que los interculturales se están metiendo en tierras para producir coca en el país”.

Rodríguez negó esa generalización y reafirmó que los responsables deben ser sancionados.

“Samuel, no son interculturales. Son otros grupos. Es muy distinto, y deben ser sancionados con todo el peso de la ley”, remarcó.

El tema de los avasallamientos ha sido motivo de conflicto recurrente en el país, especialmente en territorios indígenas y áreas protegidas, donde organizaciones sociales, campesinas y sectores interculturales han sido señalados por tomas irregulares.

