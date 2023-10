Bolivia

Durante el denominado "Cabildo del Pueblo", que se desarrolló este martes en la ciudad de El Alto, el secretario general de la Federación de Interculturales del departamento de Santa Cruz, Elías Tejerina, afirmó que "Santa Cruz no olvidará el atentado" que se cometió en el trópico de Cochabamba, donde bloqueos de sectores vinculados al expresidente Evo Morales impidieron el paso de una caravana de, al menos, 150 buses que se dirigían al evento.

"Estamos con la alegría a medias, porque hemos sufrido un atentado que hasta el momento no se ha dado solución. Nos han secuestrado más de 150 buses en el trópico, no les venden comida, no les dan agua, se están haciendo comida con lo que tienen", afirmó ante la multitudinaria concentración en la Ceja de El Alto.