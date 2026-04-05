Libertadores y Sudamericana: llega el debut boliviano, revise fechas y horas

Los clubes bolivianos se preparan para una semana cargada de fútbol internacional, con participación tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde buscarán sumar puntos importantes desde el arranque de la fase de grupos.

La acción comenzará el martes 7 de abril, cuando Bolívar visite a Independiente Rivadavia desde las 18:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese mismo día, Always Ready recibirá a Liga de Quito a las 20:00 en el estadio Titán de Villa Ingenio.

También el martes, Independiente Petrolero será local ante Racing Club desde las 18:00 en el estadio Olímpico Patria, en otro duelo exigente frente a un rival de jerarquía.

La jornada se completará el miércoles 8 de abril, cuando Blooming salte al campo del estadio Ramón Tahuichi Aguilera para enfrentar a River Plate a partir de las 20:30, en un partido que promete gran expectativa por la Copa Sudamericana.

Será una semana clave para los equipos bolivianos, que buscarán hacerse fuertes y dejar en alto el nombre del país en el plano internacional.

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