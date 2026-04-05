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Deportes

Libertadores y Sudamericana: llega el debut boliviano, revise fechas y horas

Cuatro equipos nacionales afrontan una intensa agenda internacional con duelos clave en casa y fuera del país. 

Martin Suarez Vargas

05/04/2026 10:48

De izquierda a derecha: Garcés de Blooming, Triverio y Joel Amoroso; finalmente, Martín Cauteruccio ante la marca de un rival. Foto: cuentas oficiales de Facebook de Blooming, Always Ready y Bolívar.
Bolivia.

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Los clubes bolivianos se preparan para una semana cargada de fútbol internacional, con participación tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde buscarán sumar puntos importantes desde el arranque de la fase de grupos.

La acción comenzará el martes 7 de abril, cuando Bolívar visite a Independiente Rivadavia desde las 18:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese mismo día, Always Ready recibirá a Liga de Quito a las 20:00 en el estadio Titán de Villa Ingenio.

También el martes, Independiente Petrolero será local ante Racing Club desde las 18:00 en el estadio Olímpico Patria, en otro duelo exigente frente a un rival de jerarquía.

La jornada se completará el miércoles 8 de abril, cuando Blooming salte al campo del estadio Ramón Tahuichi Aguilera para enfrentar a River Plate a partir de las 20:30, en un partido que promete gran expectativa por la Copa Sudamericana.

Será una semana clave para los equipos bolivianos, que buscarán hacerse fuertes y dejar en alto el nombre del país en el plano internacional.

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