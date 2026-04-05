Impactante: nube de polvo africano tiñe de rojo una ciudad en Grecia

El fenómeno registrado el 2 de abril redujo la visibilidad en la isla de Creta, afectando operaciones aéreas y generando alerta por la calidad del aire.

Una intensa nube de polvo rojo procedente del norte de África cubrió la ciudad de Heraclión, en la isla de Creta (Grecia), el pasado 2 de abril, provocando una notable reducción de la visibilidad y afectando las operaciones aéreas en la región.

El fenómeno dejó imágenes impactantes de la ciudad teñida de tonos rojizos, producto de la concentración de partículas arrastradas por corrientes de aire desde el desierto del Sahara.

Vuelos afectados

Debido a las condiciones adversas, al menos tres vuelos internacionales tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos, ya que la visibilidad no era la adecuada para aterrizajes seguros.

Las autoridades aeroportuarias activaron protocolos de seguridad para evitar riesgos durante las operaciones.

Impacto ambiental

Además de las complicaciones en el transporte aéreo, el polvo en suspensión generó preocupación por la calidad del aire, afectando principalmente a personas con enfermedades respiratorias.

Este tipo de fenómenos no es inusual en el Mediterráneo, aunque en esta ocasión se reportó una mayor intensidad.

Fenómeno recurrente

El transporte de polvo sahariano hacia Europa ocurre de manera periódica, impulsado por condiciones climáticas específicas que favorecen el desplazamiento de estas partículas a largas distancias.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición prolongada al aire libre mientras persistían las condiciones.

Foto: EFE

Foto: EFE

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