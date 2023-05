Se registran largas filas en puertas de la Gestora Pública

Cochabamba, Bolivia

Desde este martes 2 de mayo inició su trabajo la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que iniciará la recaudación total de los aportes de los asegurados del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Desde la madrugada se registraron filas en la calle Max Paredes donde está ubicada la entidad en Cochabamba. Los ciudadanos llegaron hasta la entidad para realizar su trámite correspondiente.

La Gestora inicia su trabajo sin haber concluido la migración de datos (95%) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión y Futuro de Bolivia y en medio de la oposición de varios sectores que cuestionan su transparencia.

“Yo soy ex aportante de AFP Previsión, no estoy conforme con este cambio (…) Esta situación es indignante, esta institución no tiene ni siquiera una página web”, aseguró molesto un ciudadano.