"Sigo temblando": Tres vendedoras y dos niños fueron arrastrados por el río en La Paz

La Paz, Bolivia

El desborde del río en la zona sur de La Paz por la intensa lluvia de la pasada jornada también arrastró a tres vendedoras y dos niños que estaban en los puestos de venta cerca de la calle 8 y el puente de ingreso al a zona La Florida.

"Me asusté, estaba recogiendo mi puesto. De arriba, nos gritaron que lo dejemos y yo ya estaba recogiendo" , contó Julia Moyo, una de las vendedoras afectadas por el desborde del río Huayñajahuira.

Aún adolorida, tras perder el equilibrio y caer, además del gran susto que pasó, la señora contó los momentos de terror que vivió.

"Estábamos recogiendo rápido, pero sorpresivamente llegó el agua y no recuerdo nada más. Estábamos tres señoras y dos wawitas. Ahora sigo temblando, me duele todo mi cuerpo, las piedras estaban golpeando", agregó.

Todos se salvaron de ser llevados por la fuerza del agua, gracias a que lograron sujetarse. Sin embargo, perdieron la mercadería en la que invirtieron todos sus ahorros, que fue llevada por la corriente.

"Todas mis cosas se lo llevó (el río), todo mi capital. No pude rescatar" , comentó.

En cuanto a la niña de cinco años, que aparece en los videos publicados en redes sociales siendo empujada por la fuerza del agua, fue salvada por su madre, también una vendedora del lugar, que se dedica a preparar sopa de fideo.

"Vende más abajo, pero como estaba lloviendo, le dejamos que se pare ahí. Estaba con su hijita. Ahí, me asusté y no me di cuenta de nada", complementó Julia.