Vecinos de Villa Armonía denuncian filtraciones en sus casas y piden ayuda ante riesgo de derrumbe

La Paz, Bolivia

En la zona de Villa Armonía, ciudad de La Paz, hay casas que estarían a punto de derrumbarse por filtraciones en el lugar. Los vecinos están preocupados y piden atención de las autoridades municipales.

Indicaron que, al menos, cuatro viviendas de calle Suipacha presentan rajaduras y movimientos de tierra por las filtraciones de agua en los últimos días.

"Tenemos los tubos en el exterior porque pensaban que era una filtración de la casa, pero no es así. Hay filtraciones en toda la zona de Villa Armonía. Ya se ha perdido una gran parte del patio, también baños y cuartos", comentó Adriana Valdez, una de las afectadas.

Aseguran que funcionarios municipales fueron al lugar, pero no les dieron una solución.

"La subalcaldía de San Antonio no nos hace caso, no lo toma como algo importante. Sigue cediendo. El miércoles vinieron de la subalcaldía, todas las autoridades, se fijaron, les dijimos que estaba cediendo y ese día era más. Les dimos hasta el viernes para una solución, pero no se comunicaron", agregó Valdez.