Subalcalde de Sacaba es acusado de abuso sexual a una niña de 9 años

Sacaba, Cochabamba

Un subalcalde del municipio de Sacaba de 66 años, está acusado de abuso sexual a una menor de 9 años, fue aprehendido ayer, brindó su declaración informativa ante la Fiscalía y se espera que en las próximas horas se desarrolle su audiencia de medidas cautelares.

El agresor habría alquilado una habitación en la casa de esa familia y aprovechó esa situación para agredir a la menor, amenazándola para que no contara lo que estaba sucediendo, la pequeña ya no pudo soportar la situación y le contó a su padre que estaba siendo abusada sexualmente en su domicilio particular.

“La niña, en el abordaje psicológico, señaló que su agresor le realizó toques impúdicos en reiteradas oportunidades. La última agresión se registró el pasado septiembre cuando le habría tocado sus partes íntimas”, señala el reporte policial.

El Subalcalde, mientras era trasladado a celdas policiales, negó ser autor del delito por el que es acusado. “No tengo nada que ver, absolutamente nada”, dijo.

Se valoró el abordaje psicológico y el examen médico para que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecuten el mandamiento de aprehensión. En tanto, el caso está en proceso de investigación.