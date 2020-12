Terreno en la “OTB Mirador” en Alto Cochabamba sigue cediendo

Cochabamba, Bolivia

Tras un nuevo periodo de lluvias crece la incertidumbre y preocupación en los pobladores de la “OTB Mirador” Alto Cochabamba, en Villa Pagador. Esta situación se repite desde la pasada gestión.

El 5 de marzo del 2019 el subalcalde de Valle Hermoso, Julio Zambrana, indicaba que en el lugar existe una falla geológica y descartó que el riesgo de desplome de las casas sea por obras realizadas en ese sector, ante la denuncia que el terreno cedía.

En noviembre del 2019 los deslizamientos en la zona fueron mayores, presentó muros de contención agrietados y más de 10 casas afectadas. Pese a todo la gente continuó viviendo en medio de las construcciones que podían derrumbarse, usaron gaviones y sacos de yute rellenos de tierra para sostener las estructuras.

Sin embargo la situación a la fecha ha empeorado, las viviendas más afectadas están ubicadas en las calles Talismán, Quebracho y Pasaje 16. Ayer se registró el hundimiento de la plataforma de la calle Quebracho y Brezo, además, la caída de un muro de una de las 12 casas afectadas.

Los postes de energía eléctrica están siendo afectados por el hundimiento de la plataforma, los cables están tesados y en riesgo de soltarse, denunció una de las afectadas.

“La UGR nos ha estado acompañando y velando por nosotros, pero como ve la alcaldía no ayuda mucho. ELFEC no responde, denunciamos que un poste de alta tensión está a punto de caer. Realmente no hay ayuda, si tuviéramos a donde irnos nos habríamos ido hace mucho”, contó en medio de lágrimas Karina Maldonado.