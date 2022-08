Tras violarla la golpearon con un fierro hasta hundirle el paladar y la nariz

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Un nuevo hecho de ataque sexual se conoció en Santa Cruz, la víctima, una profesora retirada de 42 años, fue violada por tres sujetos que además la golpearon con un fierro en el rostro dejándola con el paladar hundido, nariz fracturada y sin dientes. La mujer se encuentra hospitalizada en espera de ser intervenida quirúrgicamente, señaló que fueron tres sus agresores, dos de ellos los identificó como sus vecinos.

Una familiar relató que ella fue abandonada el pasado viernes en un lote en la zona de el Plan Tres Mil y fue auxiliada por los vecinos de la zona que se percataron de su situación, hasta el lugar acudió la policía y fue trasladada hasta el hospital Los Pocitos, sin embargo denuncian que no fue atendida hasta que llegó la prensa.

En esta misma línea, denunció lentitud en la acción policial, puesto que hasta ahora no han activado la investigación para capturar a los presuntos agresores, señalados por la víctima. De manera particular y con la ayuda de una fundación han iniciado el peritaje de la investigación, porque hasta el momento no se realizó el informe forense, tampoco se ejecutó el trabajo de campo en el lugar de los hechos.

Cargando...