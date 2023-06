Un niño de 8 años fue atropellado y murió en la puerta de su colegio

Cochabamba, Bolivia

Un niño de 8 años murió tras ser atropellado en la puerta de su colegio ubicado en la zona sur de Cochabamba.

Padres de familia del colegio comentaron que el camión Volvo intentó adelantar a otro vehículo e ingresó en contrarruta, sin fijarse que el pequeño estaba cruzando la calle. Posteriormente, el conductor fue aprehendido.

"No hacen caso, ni el transporte público, ni las motos, nada. Pasan el semáforo aunque están pasando estudiantes. No pueden pasar lamentablemente, tenemos niños que vienen al colegio y los autos no les dejan pasar, no respetan", agregó.