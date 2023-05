"Oficial agonizó en la vía": Velan al oficial atropellado y buscan a los responsables

Cargando...

Oruro, Bolivia

Un policía de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) fue atropellado cuando realizaba controles, por una camioneta blanca modelo Tundra en la avenida Circunvalación y Valle. Los testigos que presenciaron el hecho indicaron que al conductor no le importo chocar y atropellar al policía sin compasión.

El Sargento My. Elvis Corrales Luna de 38 años, sufrió múltiples heridas, producto de este hecho perdió la vida de forma casi instantánea. "Un Tundra estaba retenido por la policía, y de pronto dio retro, fue chocando y con el impacto golpeó al camión. Cuando le cerraron el paso, chocó al vehículo de la Policía y arrolló al policía. El motorizado se dio a la fuga dejando al oficial agonizando en la vía", contó un testigo.

"Golpeó dos veces el vehículo de los policías, atropelló al oficial y se escapó. No sabía qué hacer, mi vehículo fue chocado (...) Los oficiales lo persiguieron", contó el conductor de uno de los vehículos afectados

"Lamentablemente como consecuencia de este hecho, hemos perdido la vida de un camarada en el cumplimiento de un trabajo específico que desarrollan todas las unidades que tiene toda la Policía Boliviana, se ha logrado interceptar a este motorizado, una camioneta de color blanco tipo tundra. El vehículo se encontraba sin placas de control, en este interín personal de Diprove da la orden de alto, es el momento que el sargento fue arrollado (...) Se realiza la búsqueda de este motorizado y las dos personas que estaban en su interior", remarcó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El caso fue aperturado por el delito de asesinato, en tanto la familia vivió momentos de intenso dolor y llanto, el sargento no resistió las lesiones y falleció cuando era trasladado hasta un centro de salud. En la morgue se escucharon gritos desgarradores de los hijos, que no podían creer lo ocurrido. "¡Papi, papito levantate!" "¡Papito! ¡No es verdad, no, no!" fue el lamentó que retumbó en las calles de Oruro.

Los restos mortales del uniformado son velados y en las próximas horas se procederá a darle cristiana sepultura. Mientras personal policial continúa desplegado buscando a los responsables, oficiales piden ayuda a la población para dar con los autores de este crimen.

El Sargento Mayor Elvis Corrales Luna de 38 años. Foto: Red Uno

Velan los restos del Sargento Mayor Elvis Corrales Luna de 38 años. Foto: Red Uno