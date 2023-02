Una joven lucha por su vida después de someterse a una cirugía estética, denuncia negligencia médica

Una joven de 21 años contó a Red Uno, la dramática experiencia que vive, después de que decidió hacerse una operación, para mejorar una malformación que tenía de nacimiento, la misma la hacía sentir insegura.

“Ahora me han diagnosticado tuberculosis cutánea, y hay sospechas de que hay otras bacterias más, no puedo salir sola porque la pierna izquierda se me hinchó terriblemente y no puede caminar”, manifestó la joven.