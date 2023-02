[VIDEO] Conozca la historia del balsero héroe de Guanay, que rescató a un niño

El pasado fin de semana la crecida de los ríos provocó desastres en distintas comunidades del Norte de La Paz, como ser en Mapiri, Tipuani, Guanay, entre otras. Sin embargo, tras el hecho se conoció historias de actos heroicos, de personas que arriesgaron sus vidas para salvar a otras.

Una de estas historias es el caso del señor Leonardo Montecinos, un balsero de 67 años, quien, en medio de la crecida de los ríos, vio a un niño que estaba siendo arrastrado por la corriente y no dudó en acudir en su rescate.

“Le llamaron a mi esposa diciendo que un niño está bajando gritando, me dijeron por favor esperé, estas con bote o en la orilla, si le dije y esperamos unos 15 minutos, y empezaron a gritar el niño diciendo, mi yerno me dice vamos papi, vamos le dije, pero yo no podía ni agarrar turriles, pero me tuve que atrever a agarrar al niño, bajamos dimos la vuelta y corrimos unos 150 metros y encontramos al niño, estaba bajando en un palo, solo se veía su mano nada más”, relató don Leonardo.