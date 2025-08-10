Esta es la ficha técnica de la Gran Encuesta a una semana de la elección

La encuesta, financiada por Red Uno, buscó conocer la tendencia del voto en los nueve departamentos de Bolivia. Para esto la empresa Captura Consulting aplicó la encuesta hombres y mujeres mayores de 18 años inscritas en el padrón electoral y distribuidas proporcionalmente en los nueve departamentos. En total, se realizó en 94 poblaciones del país.

Se aplicaron 2.500 encuestas entre el 27 de julio al 3 de agosto, con un 95% de confianza y + - 2,2% de margen de error. El máximo de error de 7% a nivel departamental y de máximo 10% a nivel de ciudades capitales.

Las entrevistas fueron realizadas a través de entrevistas personales cara a cara, con una duración aproximada de 10 minutos, utilizando un cuestionario estructurado. Se emplearon dispositivos móviles para facilitar el control de calidad y el procesamiento eficiente de la información.

Mira la programación en Red Uno Play