“Usa un poco mejor tu imaginación”: Así responde Doria Medina a Jhonny Fernández

La tensión subió de tono durante la ronda de preguntas cruzadas en el reciente debate presidencial, cuando el candidato de La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, arremetió directamente contra Samuel Doria Medina, postulante por Alianza Unidad, acusándolo de haber participado en un “pacto secreto” en Boston relacionado con la posible privatización del litio y el gas.

“Estamos escuchando acá piropos de amor, que hay robos en el Estado. El pueblo no quería escuchar de eso…”, ironizó Fernández, antes de lanzar su pregunta directa: “¿Firmó usted el pacto secreto en Boston, en una reunión privada?”

Doria Medina respondió: “Ya te hemos aclarado en otro debate que esto es un absurdo. ¿Cómo va a haber un pacto secreto con 100 periodistas invitados? Sean más serios, no muestren papeles, hagan una denuncia. Como no tienen argumentos y como estamos adelante, buscan atacarnos. Tengan un poco de imaginación para atacar con cosas razonables, no con inventos”.

Lejos de retroceder, Jhonny Fernández insistió y subió el tono: “¿Entonces mintió Claure? En una red dijo que hubo un pacto secreto. Manfred Reyes Villa también te cuestionó sobre el pacto secreto y el negocio del litio. Lo que se quiere es privatizar nuestros recursos naturales. Y si en unos días ustedes no lo aclaran, lo voy a develar al país”.

Doria Medina, manteniendo la misma línea, desestimó la acusación con ironía: “Más ilógicas tus historias, Jhonny. ¿Cómo va a estar Manfred si él estaba invitado en Boston? Usa un poco mejor tu imaginación”.

El cruce entre ambos generó murmullos en el auditorio y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del debate. Mientras Fernández prometió revelar más información “en los próximos días”, Doria Medina desestimó lo dicho como parte de una estrategia de “guerra sucia”.

