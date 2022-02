Vecinos pretenden expropiar la propiedad del ‘psicópata sexual’

El Alto

Tras realizar la demolición de la casa de Richard Choque el denominado ‘psicópata sexual’, donde se habría asesinado a las adolescentes Iris y Lucy, los vecinos del lugar afirman que pretenden expropiar el inmueble, para que en este terreno se construya una Sede Social, o un Centro de Salud.

“Se determinó ayer la expropiación, se convocó a una reunión donde se sacará determinaciones finales, para ver qué cosa se puede hacer con el terreno, no estamos obviando a la policía, si ellos van ha expropiar el terreno que sea una Defensoría de la Niñez, pero algo que funcione todos los días no como los módulos policiales que no funcionan”, manifestó un vecino del lugar.