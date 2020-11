VIDEO: Carmen Salinas recuerda la vida difícil que tuvo Eleazar Gómez

Cargando...

Sin duda alguna el tema de Eleazar Gómez sigue dando mucho de que hablar, puesto que aunque está detenido tras agredir e intentar estrangular a su entonces pareja Stefy Valenzuela, hay algunos artistas que intentan justificar la violencia machista. Tras este panorama, ahora Carmen Salinas decidió hablar sobre el tema y aunque trató de posicionarse en contra de la violencia hacia las mujeres, la famosa intentó persuadir a Stefy para que lo perdone.

Carmen Salinas expresó que se siente consternada por la detención y el comportamiento de Eleazar Gómez. Sin embargo, su discurso no fue del todo positivo, pues empezó a hablar del hermano de Eleazar Gómez, quien se suicidó hace tiempo.

Luego contó que se encontró a la madre de Eleazar Gómez, quien le dijo que uno de sus hijos se había suicidado por culpa de su novia. Es decir, Carmen Salinas lanzó su discurso para tratar de generar empatía con Eleazar Gómez, acusado de violencia contra las mujeres.

"En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar… yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo 'mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta', a mí me impactó mucho eso", indicó Carmen Salinas.

Además, la actriz pensó que quizá por el suicidio de su hermano, Eleazar Gómez tenía este comportamiento con las mujeres:

"Eleazarcito trabajó chiquito conmigo en una telenovela con Salvador Mejía, pues quién sabe cómo estuvo ese problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres, antes de levantarle la mano a una mujer, después cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije yo ¿le quedaría algún trauma a este muchachito?, lo que hizo su hermanito…", comentó.

Finalmente y más grave, intentó persuadir a Stefy Valenzuela para que lo perdone y así Eleazar Gómez pueda salir de prisión. Pidió que lo haga por la mamá de Eleazar.

"Ojalá que, si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga, y eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer", comentó Carmen Salinas.