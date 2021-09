VIDEO: Dos décadas después del 11S aún faltan respuestas

Cargando...

Mundo

Aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, a partir de las 8:46, el mundo sería protagonista de un cambió histórico. Nadie se imaginaba que después de aquel día las cosas no volverían a ser iguales. Sin lugar a dudas un día espantoso donde casi 3000 personas perdieron la vida y hasta la fecha existen muchos que no han sido identificados.

Un ataque planeado minuciosamente por el aquel entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien ordenó a 19 de sus hombres, que secuestraran cuatro aviones comerciales estadounidenses que estaban cargados de combustible. Las aeronaves tenían como objetivo dirigirse a varios lugares de la costa oeste de los EE.UU. Tristemente, fue un atentado terrorífico, en el que 2.977 personas perdieron la vida en lo que es Nueva York, Washington y en las afueras de Pensilvania y Shanksville.

Aquella mañana a las seis, todo parecía normal, nadie se percató que en pocas horas el lugar se transformaría en un infierno. En el World Trade Center (WTC) en el bajo Manhattan, fueron 2.753 personas las que murieron cuando los vuelos 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron secuestrados y estrellados deliberadamente en las torres gemelas, norte y sur.

Cargando...

Muchos ignoran hasta la fecha los detalles de este atentado que marcó la historia, no solo de Estados Unidos, sino la del mundo entero, que vio venir una era de terrorismo y vandalismo incontrolable e irremediable. 343 bomberos, 23 policías y 37 agentes de la Autoridad Portuaria perecieron durante su labor de rescatistas, en los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres.

Las miles de víctimas tenían edades comprendidas entre dos y ochenta y cinco años, y en su mayoría eran varones.

Cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio del Pentágono, en Washington, 184 personas murieron.

Los 40 pasajeros y la tripulación del vuelo 93 de United Airlines, jamás se imaginaron que sería el último viaje que harían, ya que los secuestradores estrellaron el mismo en un campo en Shanksville, Pensilvania. Algunos investigadores creen que aquel campo no era el objetivo de los secuestradores, quienes por error seguramente estrellaron el avión en ese lugar, otros aseguran que la tripulación luchó hasta el final y desvió el vuelo, arriesgando sus vidas y la de sus pasajeros, para salvar a miles.

Cargando...

Hasta 2019 solo un 60% de los 2.753 restos de víctimas del WTC han sido identificados, el resto aún espera respuesta para sus seres queridos y familiares que lloran una pérdida que jamás tendrá un motivo.

A continuación nos remontamos a aquel 11 de septiembre de 2001, visualizando cronológicamente los hechos

11 de septiembre de 2001 (hora ET)

- 8:46 am: El vuelo 11 de American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

- 9:03 am: El vuelo 175 de United Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

- 9:37 am: El vuelo 77 de American Airlines (que viaja desde Dulles, Virginia, a Los Ángeles) golpea el edificio del Pentágono en Washington.



- 9:59 am: La torre sur del WTC se derrumba en aproximadamente 10 segundos.

- 10:03 am: El vuelo 93 de United Airlines (que viaja desde Nueva Jersey, a San Francisco) se estrella en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

- 10:28 am: La torre norte del WTC se derrumba. El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas torres del World Trade Center es de 102 minutos.

Hoy, 20 años después, cuesta encajar en lo que está pasando, y el mundo se debe estar preguntando de qué sirvió invadir Afganistán, si hoy el talibán nuevamente ha tomado el poder. Cómo es que EE.UU., y todo el occidente asumirá la derrota estrepitosa, humillante y escandalosa en un lugar donde la libertad ha vuelto a ser enjaulada.