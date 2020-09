VIDEO: Kunno pide perdón y regresa a las redes renovado

Cargando...

Sin duda alguna os influencers han sacado provecho de las redes sociales en estos últimos tiempos , ya no son sólo un simple escaparate para mostrar al mundo parte de nuestras vidas, ahora con la monetización de las visualizaciones y el número de seguidores, muchos buscan sobresalir para generar su fortuna a través de ese medio, por eso personajes como el polémico Kunno, no pueden vivir sin estar dentro del mundo virtual.

Duró poco la salida del famoso tiktoker de las redes sociales y aunque él mismo fue quien dijo que necesitaba respirar porque todo se había salido de control, pocos fueron los que creyeron en sus lágrimas. La mayoría de los usuarios de Tik Tok consideraron que sólo se trató de una táctica para recuperar seguidores, ya que con la campaña "Kunno Cancelado", perdió millones.

Hace algunas horas Kunno anunció su regreso a las redes sociales con este mensaje:

"Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvié. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonarán, ni estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo".

Sin embargo, las cosas para el tiktoker no han mejorado mucho y es que, los comentarios que recibió su publicación estuvieron muy divididos entre los apoyan su regreso y quienes consideran que su el tiempo que necesitó para recuperarse fue muy poco. Kunno sólo dejó de publicar en sus cuentas oficiales unos cuantos días, mismos que para él fueron más que suficientes.

El tiktoker Kunno sigue estando en la mira de sus detractores quienes no perdonan que haya asistido a una fiesta en plena contingencia sanitaria, ni que quiera cobrar por sus saludos y menos que no mostrara humildad cuando comenzó a perder seguidores. Habrá que ver cómo reaccionan sus seguidores y si realmente él ha cambiado para bien o sólo se trata de un plan para hacerse la víctima, como muchos aseguran.