VIDEO: Kunno, rompe en llanto y se despide de las redes tras fuerte polémica

México

“Kunno” es una de los tiktoker más polémicos de las redes sociales y este jueves anunció su retiro de ellas luego de haber sido fuertemente criticado; y en medio de las lágrimas ha asegurado que el hate lo destrozó.

Luego de alcanzar el éxito por su peculiar caminata simulando una pasarela, y que fue reproducido en TikTok por estrellas del espectáculo, “Papi Kunno” anunció que deja las redes sociales tras ser criticado por internautas por el solo hecho de cobrar 1.200 pesos por mandar saludos a sus fans, lo cual justificó destacando que tiene gastos como cualquier persona.

“Kunno” justificó que dicho cobro era para pagar maquilladores y fotógrafos, pues por ser “alguien de Internet” no todo es gratis o regalado, aunado a que tenía que subsistir luego de trasladarse a vivir de Monterrey a Ciudad de México.

Sin embargo, las críticas en su contra no pararon. Se juntaron todas las que tenía en el pasado, por ejemplo, que supuestamente bailaba con flojera con sus seguidores o que había insultado a las mujeres que bailaban con las piernas abiertas.

Tantos fueron los señalamientos que el tiktoker famoso por su caminata decidió retirarse de las redes sociales. Durante su mensaje se mostró afectado e incluso rompió en llanto. Aseguró que no está bien y que se encuentra cansado.

“Han pasado muchas cosas seguidas, golpe tras golpe. Estoy cansado, la verdad no quería renunciar, es a lo que más le tenía miedo”, externó.

Asimismo, admitió que como toda persona comete errores. Aunque refirió que sus haters lo lograron “destrozar”.

“Al final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar. No sé cuánto tiempo necesite, pero de verdad gracias a quienes me apoyan y están ahí; yo sé que el hate es algo con lo que voy a vivir toda mi vida, pero nada más quiero que sepan que ahora no puedo. Los amo y me amo. Perdón, gracias“.