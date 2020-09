VIDEO: Sebastián Yatra decide no grabar serie con Tini Stoessel

Cargando...

Colombia

Luego de que Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaran su separación después de un año de noviazgo, múltiples rumores se desataron en torno al fin de su relación como los nuevos posibles romances: él con Danna Paola y Lele Pons, y ella con el cantante de trap Khea.

Tras todo esto, recientemente Sebastián dio a conocer que no participará en una serie de Disney Plus donde iba a trabajar a lado de Tini Stoessel. A través de una serie de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter, el cantante reveló que ya tiene otros planes, por lo que se le complicaría hacer el programa.

Cargando...

La declaración sorprendió a sus seguidores, quienes se mostraban ilusionados ante una posible reconciliación entre ellos, pero apoyaron la decisión del colombiano.

"No tengo nada en contra de ti, Sebas". "Te deseo mucha felicidad pero lejos de la princesa". "No me odien pero me alegro, así no se tienen que ver Tini y cada uno sigue su camino", "Que noticia más triste! Tantas ganas de ver a Sebastián Yatra y Tini Stoessel por última vez".

Hasta el momento, la argentina no ha mencionado nada al respecto, por lo que no se sabe si ella continuará con el proyecto o también lo abandonará. Fue en mayo de este año cuando Yatra y la actriz anunciaron que su relación había terminado. Ambos lo hicieron a través de sus cuentas de Twitter, donde aseguraron que la pasaron bien juntos, pero que las cosas "no siempre se dan como uno las imagina".