Vigilia en puertas de la alcaldía y protestas en el Tribunal Departamental de Justicia

Cochabamba, Bolivia

Seguidores de Manfred Reyes Villa instalaron una vigilia en puertas de la alcaldía en defensa del voto y pidiendo un proceso justo contra el alcalde. Otro grupo protestó durante toda la tarde en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia ante la posibilidad que Reyes Villa sea llevado a la cárcel de San Sebastián por el caso denominado Sillar Alternativa donde recibió sentencia a 5 años de cárcel bajo la acusación de Conducta Antieconómica.

Este lunes cientos de vecinos, comerciantes, transportistas y seguidores de Reyes Villa, con carteles y banderas celestes, llegaron hasta la plaza principal para expresar su apoyo al alcalde.

Con cánticos de “Mi voto se respeta”, “Manfred, el pueblo está contigo”, “Cochabamba te respalda”, dieron a conocer su apoyo. El edil agradeció el respaldo brindado por los diferentes sectores que aseguró “no fueron obligados”. Afirmó que el MAS presiona a la justicia para sacarlo del cargo.

“Estamos trabajando haciendo gestión y eso no les gusta, yo he retornado porque tengo la conciencia tranquila. Le pedimos a la justicia que no se deje manipular por el poder político, porque otra vez puede aparecer la confrontación a nivel nacional”, dijo dirigiéndose a la multitud. “No me van a alejar de la Alcaldía, el pueblo no lo va a permitir”, agregó.

El periodista de Opinión Miguel Rojas Fernández, fue agredido físicamente, anoche, cuando filmaba con su celular la vigilia, cuando el periodista registraba el momento en que algunas personas intentaban apartar a un ciudadano que se encontraba en estado de embriaguez. Estos individuos trataban de quitarlo del lugar con sacudidas y tirones de la ropa.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) lamentó está agresión, exhortó a la Fiscalía y Policía a hacer cumplir las leyes e investigar las agresiones para establecer responsabilidades y sanciones.