"Ya no aguanto más": Las últimas palabras de Rosario antes de ser asesinada por su pareja

La Paz, Bolivia

Romer Flores Choque, el oficial militar que asesinó a su pareja, Rosario de 24 años, el 17 de febrero fue beneficiado con detención domiciliaria. Cuando se encontró el cuerpo de la mujer, que ejercía como enfermera en el municipio de Apolo, el hombre intentó hacerlo pasar como que ella misma se quitó la vida.

El hombre dijo que encontró a la mujer colgada de la perilla de su puerta. Sin embargo, tenía las manos atadas.

Romer Flores Choque, acusado de feminicidio.

La defensa de la víctima rechazó la sentencia, ya que no fue homicidio, ni suicidio, sino feminicidio. Además, Rosario era víctima de constantes agresiones.

En ese sentido, se develaron fotografías, audios y conversaciones que la joven tuvo con sus familiares antes de morir, que apuntan a que el hombre sería, con probabilidad, autor del crimen. Las imágenes muestran los golpes que tenía Rosario en diferentes partes del cuerpo.

"Ella habría sido víctima de violencia no en una sola ocasión y no solamente violencia física, sino en ocasiones anteriores, en diferentes niveles: violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja" , agregó la abogada Keyla Paz.

Asimismo, la familia de la víctima denunció que, sin tener el informe médico forense y otras declaraciones, se llevó adelante la audiencia cautelar, donde el juez determinó la detención domiciliaria. Presumen que usó influencias desde su cargo. Además, continua trabajando normalmente.

La última llamada con su mamá

Durante el velorio de la joven, su madre contó las últimas palabras que le dijo: "Ya no aguanto más mamá. Siempre me está golpeando. Me bota, me dice que me vaya, que cuando me iré".