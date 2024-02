"Ellos lo saben todo": Acusó a su novio de 'infiel' porque una médium se lo dijo

Cargando...

Mundo

Una joven causó revuelo en redes sociales, luego de llamar a su pareja para reclamarle, lo acusó de serle ‘infiel’, lo increíble del hecho es que aseguró que descubrió su engaño porque una médium se lo dijo.

En el clip de 13 segundos de duración, se puedo observar el preciso momento en que una joven llamó indignada a su novio porque recibió un mensaje de su médium, quien le reveló que su pareja la engañaba.

"Me lo dijo mi médium, ya estoy harta de que me quieras mentir cuando ella siempre le atina a las cosas, sales con una y con otra, me lo dijo mi médium", aseguraba la muchacha casi al borde de las lágrimas.

Una amiga grabó la escena, quien al escuchar todo solo atina a reírse, evitando ser escuchada por el chico que estaba siendo cuestionado a través de una llamada telefónica.

Y como era de esperarse los comentarios llovieron: "No, pero hablando en serio, si tienen una señora de confianza que sea mediana; hazle caso", "yo decía eso porque había un amigo de él que me decía todo y no lo quería echar de cabeza", "ja, ja, ja, haciendo caso a la tarotista", "seguro él le dio indicios de ser infiel", "lo dijeron las cartas ajajaja", "ojalá no se haya equivocado".

