"¡Dios es mi fortaleza!", dijo Nicole, quien sobrevivió luego de ser atropellada

Nicole Vaca Bazán de 21 años se recupera tras sufrir un grave accidente de tránsito en la ciudad de Santa Cruz. El incidente ocurrió en el tercer anillo de la avenida Escuadrón Velasco, se dirigía a su fuente de trabajo cuando su motocicleta fue impactada por un trufi de transporte público.

Han pasado 11 días del terrible accidente, que le ha pasado una grave fractura a sus piernas, la joven casi pierde la pierna, luego de ser embestida por un motorizado el pasado 5 de febrero.

Hasta el momento el conductor del trufi que la atropelló ha cubierto lo mínimo en los gastos médicos de su recuperación. El motorizado de transporte público no respetó el semáforo.

El trufi que la atropelló, sólo “siguió de largo”, por la fuerza de la colisión ella terminó impactando sobre el parabrisas y cayó al pavimento, en las imágenes se vio que ella voló por el aire.

“Quise levantarme para ir a recoger mi moto, pero fue en ese momento que no sentí mi pierna. Entonces comencé a gritar mi pierna, mi pierna, no la sentía. La gente se acercó y me dijo que no me mueva. Luego llegó un joven de 22 años, me indicó que era bombero, sentí el asfalto caliente y cubrieron con unos cartones”, relató.