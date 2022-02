Accidente de tránsito en la Av. Blanco Galindo deja una persona muerta

Cochabamba, Bolivia

La madrugada de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 3.5 de la Av. Blanco Galindo, en la vía hacia Cochabamba. Una vagoneta roja chocó contra un camión y, como resultado, falleció una mujer que iba en el auto. La vagoneta sufrió daños materiales de consideración.

"Me impactó en la parte de atrás, creo que pensaba adelantarme o algo así. Directamente sentí el golpe, me fijé y el auto se dio la vuelta (en campana). Me bajé y vi que el chofer estaba ebrio, incluso él mismo me lo dijo", contó el conductor del camión a El Mañanero.