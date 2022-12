Activista cubano apeló a su expulsión de Bolivia y exige a Migración justificar los motivos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este miércoles en Santa Cruz, el activista cubano Jorge Castro presentó una apelación contra la resolución de la Dirección de Migración, que establece un plazo de 15 días para que abandone el país.

Migración decidió expulsar al cubano bajo el argumento de que vulneró la normativa boliviana alterando el orden público con publicaciones en redes sociales.

"No hay en mi comportamiento, ni en las publicaciones en mis redes sociales ningún tipo de referencia a la incitación a confrontar o atente a la dignidad de las personas y, si lo hay, sería interesante que lo publicaran", indicó Castro.

Castro indicó que se encuentra en Bolivia desde 2019 y que en 2021 consiguió la residencia legal por dos años. Si se concreta su expulsión, tendrá prohibido ingresar nuevamente al país durante los próximos tres años.

“En el tiempo que estoy en Bolivia he sido un residente ejemplar, no he sido ni multado por la Policía en la calle por lo que no creo que haya justificativo para una expulsión”, indicó Castro.

El activista indicó que en un plazo de entre cinco a siete días debería tener la resolución de Migración con respecto a la apelación que fue presentada.

La Defensoría del Pueblo también se refirió al tema y está realizando la investigación sobre el caso del ciudadano cubano, por lo cual ha solicitado un informe a Migración por una posible vulneración de derechos humanos.

