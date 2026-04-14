Alejandra Aragón abre la gala de eliminación con una presentación “espectacular”

Comenzó la noche más decisiva. La gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces ya está en marcha y la primera en subir al escenario fue Alejandra Aragón, representante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

Con una apuesta arriesgada y elegante, la participante interpretó una nueva versión del clásico “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra, logrando captar la atención desde los primeros acordes.

Una presentación que dejó huella

Alejandra apostó por un estilo propio y una interpretación segura, elementos que fueron destacados por el jurado.

Diego Ríos no dudó en calificarla como una presentación “espectacular”:

“Tenés un estilo propio para cantar, me encanta escucharte… se nota que estás segura y eso es un punto a favor”.

Elogios del jurado

Las devoluciones fueron contundentes y positivas:

Alenir Echeverría destacó la calidad vocal y aseguró que fue una de sus mejores noches: “Considero que elegiste muy bien el tema… ha sido una de tus mejores presentaciones”.

Tito Larenti valoró su comodidad en el escenario: “Te noté muy cómoda y ese es el camino… no esperemos a una eliminación para mostrar lo mejor”.

Marco Veizaga resaltó la evolución y la seguridad: “Te he visto con mucha más seguridad… me encantó tu timbre y presencia vocal”.

Seguridad en el momento más difícil

En una gala donde todo está en juego, Alejandra logró transformar la presión en una actuación sólida, mostrando crecimiento y confianza en el escenario.

Un mensaje final

Tras su presentación, la participante agradeció al público, dejando claro que aún tiene mucho por mostrar en la competencia.

La noche recién comienza

La gala de eliminación continúa y la expectativa crece.

El escenario ya habló… ahora falta conocer quién seguirá en carrera.

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